Норвежские лыжники рассказали, как будут бороться с Большуновым в скиатлоне на ЧМ

Лыжники сборной Норвегии Сьюр Рёте и Ханс Кристер Холунд рассказали, как будут противостоять лидеру мужской сборной России Александру Большунову в скиатлоне на чемпионате мира, который состоится завтра, 27 февраля.

«Понятно, что Большунов – наш главный соперник. Поэтому нет сомнений: чтобы взять золото и медали, нам придётся его побеждать. И лучший способ сделать это – стараться, чтобы один из нас был впереди на трассе (в ходе гонки. — Прим. «Чемпионата»).

Звучит понятно, но там, в гонке, значение имеют мелочи. Если лыжи будут работать так, как вчера у спринтеров, то у нас будет хороший шанс», — рассказал Рёте в эфире телеканала NRK.

“Всё зависит от качества лыжни и того, как будут развиваться события. Я в числе тех, кто будет задавать темп. Но, пожалуй, не стану работать первым все 30 км, чтобы потом убежали Клебо и Большунов”, — добавил Холунд.