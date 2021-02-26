Александр Легков: ем сосиску. Заслужил. Протестировал завтрашние круги скиатлона

Олимпийский чемпион, бывший российский лыжник Александр Легков рассказал о подготовке к работе комментатором на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия). Завтра, 27 февраля, он прокомментирует скиатлон.

«Ем сосиску. Заслужил. Протестировал завтрашние круги скиатлона. Рассказал о них в эфире. Потренировался с Артёмом Мальцевым к будущим гонкам. Помог откатать лыжи ребятам. Завтра комментирую вместе с Дмитрием Губернивым! Все готовы смотреть?» — написал Легков.

Пост доступен в «инстаграме» Александра Легкова.

Легков — олимпийский чемпион в марафоне и серебряный призёр Игр в эстафете, вице-чемпион мира 2007 года в эстафете, бронзовый призёр чемпионата мира 2013 года в эстафете. Чемпионат мира в Оберстдорфе завершится 7 марта.