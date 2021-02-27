«Чеховские медведи» проиграли «Адемару» в домашнем матче Европейской лиги

«Чеховские медведи» в рамках Европейской гандбольной лиги уступили на своей площадке «Адемар Леон» (Испания) – 34:35.
Российский чемпион вел в счёте после первой половины игры – 20:17, но в середине второго тайма испанцы вырвались вперёд и удержали преимущество. На последней секунде игры Дмитрий Корнев забросил мяч, но судьи отменили гол из-за того, что время матча в этот момент уже вышло. Самым результативным в составе «Чеховских медведей» стал Сергей Косоротов, забросивший семь мячей.
Ранее, 10 февраля, «Чеховские медведи» проиграли «Адемару» в Испании, уступив также в один мяч – 32:33. Российский клуб опустился на третье место группы А Европейской лиги, потеряв шансы на первое место. В заключительном матче группового этапа 2 марта «Чеховские медведи» сыграют в гостях с лидером – «Орлен Висла» (Польша).
- 27 февраля 2021
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