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Норвежскую горнолыжницу увезли на вертолёте после жуткого падения на этапе КМ

Норвежскую горнолыжницу увезли на вертолёте после жуткого падения на этапе КМ
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22-летняя норвежская горнолыжница Кайса Викхофф Ли была доставлена в больницу на вертолёте после жуткого падения на этапе Кубка мира, сообщает TV2.

Во время заезда норвежка упала и покатилась вниз по склону, после чего на полной скорости влетела в защитное ограждение. В телевизионной трансляции было слышно, как спортсменка кричала от боли, оказавшись в защитной сетке. Соревнования были прерваны. Сообщается, что на протяжении 23 минут ей оказывали помощь, после чего на носилках погрузили в вертолёт и доставили в ближайшую больницу.

В нынешнем сезоне Викхофф Ли впервые завоевала медаль Кубка мира. Она стала второй в заезде на этапе в Гармиш-Партенкирхене (Германия). На данный момент спортсменка занимает 13-е место в общем зачёте Кубка мира.

Источник: TV2

Автор: Арина Ершова

Заглавное фото: Alexis Boichard/Getty Images

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