«Не хватило подготовки Непряевой». Бородавко — о женском командном спринте на ЧМ
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал выступление Юлии Ступак и Натальи Непряевой в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).
Ступак на предпоследнем этапе боролась за медали, даже за золотые, но выступающая после травмы Непряева на финише проиграла соперницам, и россиянки остались за чертой призёров, став четвёртыми.
«Обидно, что девчонки остались без награды. Хотя реально должны были остаться в тройке. Не хватило подготовки Непряевой. Ступак сделала всё, что необходимо. Наталья должна была сохранить это преимущество и остаться в тройке как минимум, но не сумела удержать», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
«Пустота внутри». Россиянки проиграли медаль на последних метрах и плакали на финише
Юлия Ступак выжала из себя всё, но этого было мало, чтобы завоевать награду чемпионата мира. Как жаль девушек!
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