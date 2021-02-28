«Не хватило подготовки Непряевой». Бородавко — о женском командном спринте на ЧМ

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал выступление Юлии Ступак и Натальи Непряевой в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

Ступак на предпоследнем этапе боролась за медали, даже за золотые, но выступающая после травмы Непряева на финише проиграла соперницам, и россиянки остались за чертой призёров, став четвёртыми.

«Обидно, что девчонки остались без награды. Хотя реально должны были остаться в тройке. Не хватило подготовки Непряевой. Ступак сделала всё, что необходимо. Наталья должна была сохранить это преимущество и остаться в тройке как минимум, но не сумела удержать», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.