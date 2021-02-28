Отец Мяки: мы сняли с русских скальп во второй раз. Конечно, это приятно

Теро Мяки, отец финского лыжника Йони Мяки, прокомментировал итоги мужского командного спринта на чемпионате мира. Финская команда, в которой на последнем этапе бежал Йони, заняла второе место, опередив россиян Александра Большунова и Глеба Ретивых.



Напомним, на этапе Кубка мира в Лахти Йони Мяки бежал последний этап в смешанной эстафете и на финише опередил Александра Большунова. После этого россиянин на полном ходу врезался в финна.



«Когда три команды оторвались от остальных, это уже было хорошо. В тот момент было понятно, что медаль не уйдёт. А затем мы сняли с русских скальп во второй раз. Конечно, это приятно», — приводит слова Мяки-старшего Iltalehti.



Лыжные гонки. Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия

Мужчины. Командный спринт, свободный стиль. Финал



1. Эрик Вальнес/Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 15.01,74.

2. Ристоматти Хакола/Йони Мяки (Финляндия) — отставание 1,68.

3. Глеб Ретивых/Александр Большунов (Россия) — +2,09.