Отец Мяки: мы сняли с русских скальп во второй раз. Конечно, это приятно

Теро Мяки, отец финского лыжника Йони Мяки, прокомментировал итоги мужского командного спринта на чемпионате мира. Финская команда, в которой на последнем этапе бежал Йони, заняла второе место, опередив россиян Александра Большунова и Глеба Ретивых.
Напомним, на этапе Кубка мира в Лахти Йони Мяки бежал последний этап в смешанной эстафете и на финише опередил Александра Большунова. После этого россиянин на полном ходу врезался в финна.
«Когда три команды оторвались от остальных, это уже было хорошо. В тот момент было понятно, что медаль не уйдёт. А затем мы сняли с русских скальп во второй раз. Конечно, это приятно», — приводит слова Мяки-старшего Iltalehti.
Лыжные гонки. Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия
Мужчины. Командный спринт, свободный стиль. Финал
1. Эрик Вальнес/Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 15.01,74.
2. Ристоматти Хакола/Йони Мяки (Финляндия) — отставание 1,68.
3. Глеб Ретивых/Александр Большунов (Россия) — +2,09.
- 28 февраля 2021
-
20:52
-
20:34
-
20:16
-
19:59
-
19:46
-
18:51
-
18:33
-
18:15
-
18:02
-
17:53
-
17:45
-
17:40
-
17:32
-
17:16
-
17:14
-
17:08
-
16:52
-
16:50
-
16:45
-
16:33
-
16:30
-
16:27
-
16:24
-
16:23
-
16:20
-
16:16
-
16:16
-
16:15
-
16:00
-
15:47
-
15:35
-
15:31
-
15:19
-
15:14
-
15:09