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Отец Мяки: мы сняли с русских скальп во второй раз. Конечно, это приятно

Отец Мяки: мы сняли с русских скальп во второй раз. Конечно, это приятно
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Теро Мяки, отец финского лыжника Йони Мяки, прокомментировал итоги мужского командного спринта на чемпионате мира. Финская команда, в которой на последнем этапе бежал Йони, заняла второе место, опередив россиян Александра Большунова и Глеба Ретивых.

Напомним, на этапе Кубка мира в Лахти Йони Мяки бежал последний этап в смешанной эстафете и на финише опередил Александра Большунова. После этого россиянин на полном ходу врезался в финна.

«Когда три команды оторвались от остальных, это уже было хорошо. В тот момент было понятно, что медаль не уйдёт. А затем мы сняли с русских скальп во второй раз. Конечно, это приятно», — приводит слова Мяки-старшего Iltalehti.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия
Мужчины. Командный спринт, свободный стиль. Финал

1. Эрик Вальнес/Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 15.01,74.
2. Ристоматти Хакола/Йони Мяки (Финляндия) — отставание 1,68.
3. Глеб Ретивых/Александр Большунов (Россия) — +2,09.

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