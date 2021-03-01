«Вообще жесть какая-то!» Вяльбе не исключила, что запретит лыжникам общаться в соцсетях

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе допустила, что вернёт в национальную команду запрет на пользование соцсетями во время соревнований.

«Что с Женей (Беловым. — Прим. «Чемпионата») происходит, не понимаю. По душам разговаривала с Маркусом (Крамером, тренером. — Прим. «Чемпионата») и сказала ему, что Жене надо прекратить сидеть в «инстаграме». Он ведёт его сам, делает большие видео, выкладывает, и это всё отвлекает человека. А если он ещё и общается с теми, кто ему что-то пишет, то это вообще жесть какая-то!

Мы до этого отбирали телефоны, запрещали, думаю, что надо опять возвращаться к этому. Только жёсткая дисциплина может привести к результату, по-другому, к сожалению, не получается. Это их засасывает», — цитирует Вяльбе «Р-Спорт».