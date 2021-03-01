Сборная Норвегии назвала состав на женскую индивидуальную гонку на ЧМ в Оберстдорфе

Сборная Норвегии по лыжным гонкам объявила, кто выступит в женской индивидуальной гонке на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). В заезде на 10 км коньковым ходом выступят Терезе Йохауг, Хейди Венг, Хелене Мари Фоссесхольм, Тириль Венг и Рагниль Хага. Об этом сообщает NRK.
Женская индивидуальная гонка состоится завтра, 2 марта, и начнётся в 15:15 мск.
Вчера, 28 февраля, на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия) было разыграно четыре комплекта медалей. Сборная Норвегии пополнила копилку золотых наград в мужском командном спринте и командном турнире двоеборцев. Победу в женском командном спринте одержали шведские лыжницы, что позволило их сборной выйти на второе место в медальном зачёте после Норвегии. Первое золото завоевали хозяева соревнований, выиграв турнир по прыжкам на лыжах с трамплина среди смешанных команд. Десятой нацией, завоевавшей хотя бы одну медаль, стали швейцарцы. Лыжницы завоевали серебро в командном спринте.
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