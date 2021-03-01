«Бальзам на раны». Отец Мяки — о победе сына в дуэли с Ретивых

Теро Мяки, отец финского лыжника Йони Мяки, объяснил, почему победа сына над россиянином Глебом Ретивых в дуэли за второе место в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) была для него особенно сладка.



«Просто безумие. Немногие понимают, какой тяжёлый труд привёл к этому серебру. У меня была операция на ноге, и я должен был быть аккуратен в движениях, когда смотрел гонку по телевизору. Но зато кричал как следует. Думаю, соседи точно не спали.



Ретивых обставил Мяки в полуфинале в прошлый раз. Но теперь настал черёд обыгрывать этого человека в финале. Это был бальзам на раны», — приводит слова Мяки-старшего Ilta-Sanomat.

Ретивых первым ушёл на заключительный этап гонки, но в итоге уступил не только норвежцу Йоханнесу Клебо, но и Мяки.