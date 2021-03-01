«Бальзам на раны». Отец Мяки — о победе сына в дуэли с Ретивых

Теро Мяки, отец финского лыжника Йони Мяки, объяснил, почему победа сына над россиянином Глебом Ретивых в дуэли за второе место в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) была для него особенно сладка.
«Просто безумие. Немногие понимают, какой тяжёлый труд привёл к этому серебру. У меня была операция на ноге, и я должен был быть аккуратен в движениях, когда смотрел гонку по телевизору. Но зато кричал как следует. Думаю, соседи точно не спали.
Ретивых обставил Мяки в полуфинале в прошлый раз. Но теперь настал черёд обыгрывать этого человека в финале. Это был бальзам на раны», — приводит слова Мяки-старшего Ilta-Sanomat.
Ретивых первым ушёл на заключительный этап гонки, но в итоге уступил не только норвежцу Йоханнесу Клебо, но и Мяки.
- 2 марта 2021
-
00:20
- 1 марта 2021
-
23:47
-
23:36
-
23:19
-
23:01
-
22:51
-
22:43
-
22:32
-
22:21
-
21:29
-
21:18
-
20:16
-
20:05
-
19:26
-
17:52
-
17:33
-
17:00
-
16:51
-
16:47
-
16:29
-
16:22
-
16:16
-
15:35
-
14:47
-
14:32
-
14:21
-
14:00
-
13:47
-
13:12
-
13:02
-
12:36
-
12:12
-
12:00
-
11:56
-
11:48