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«Бальзам на раны». Отец Мяки — о победе сына в дуэли с Ретивых

«Бальзам на раны». Отец Мяки — о победе сына в дуэли с Ретивых
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Теро Мяки, отец финского лыжника Йони Мяки, объяснил, почему победа сына над россиянином Глебом Ретивых в дуэли за второе место в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) была для него особенно сладка.

«Просто безумие. Немногие понимают, какой тяжёлый труд привёл к этому серебру. У меня была операция на ноге, и я должен был быть аккуратен в движениях, когда смотрел гонку по телевизору. Но зато кричал как следует. Думаю, соседи точно не спали.

Ретивых обставил Мяки в полуфинале в прошлый раз. Но теперь настал черёд обыгрывать этого человека в финале. Это был бальзам на раны», — приводит слова Мяки-старшего Ilta-Sanomat.

Ретивых первым ушёл на заключительный этап гонки, но в итоге уступил не только норвежцу Йоханнесу Клебо, но и Мяки.

Партнёр оставил Большунова без второго золота на чемпионате мира. Ретивых не сдержал Клебо
Александр сделал всё, чтобы Россия выиграла командный спринт, но поддержать его мощь Глеб не сумел.
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