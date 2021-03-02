В Федерации дзюдо России отреагировали на массовую драку на турнире в Дагестане

Федерация дзюдо России выступила с заявлением по поводу массовой драки, которая случилась на турнире юниоров в Дагестане.
«Федерация дзюдо России выражает обеспокоенность в связи с инцидентом, произошедшим 27 февраля в Каспийске во время первенства Северо-Кавказского федерального округа среди юниоров до 23 лет.
Горько осознавать, что в числе участников потасовки оказались и дзюдоисты — люди, которых с детства учат самоконтролю и уважительному отношению к соперникам и судьям.
Дагестанские коллеги полностью согласны с нами в оценке произошедшего. «Мы просим прощения у руководства Федерации дзюдо России и всей семьи российского дзюдо за это происшествие, которое полностью противоречит не только спортивным принципам и законам дзюдо, но и канонам кавказского гостеприимства, — рассказал президент РОО «Федерация дзюдо Республики Дагестан» Ирасхан Джафаров. — Проблему уже обсудили на президиуме нашей федерации, но меру наказания для виновника определим совместно с Федерацией дзюдо России и минспорта нашего региона. Сделать это необходимо для того, чтобы впредь подобные случаи не повторялись».
В предолимпийские месяцы к летним видам спорта приковано внимание всех болельщиков, экспертов и журналистов мира. Мы призываем к тому, чтобы происшествие в Каспийске не повторилось, потому что такие события бросают тень на всё дзюдо в нашей стране.
Считаные недели остаются до дня, когда мы возобновим соревнования со зрителями на трибунах. Федерация будет уделять большое внимание вопросам безопасности и комфорта участников и гостей при выборе места их проведения.
Друзья, не лишайте себя и других праздника, уважайте друг друга. Лучшим способом выявить сильнейших остается честная борьба на татами!» — отмечается в заявлении пресс-службы организации.
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