Россия осталась без медалей в женской индивидуальной гонке на ЧМ, победила Йохауг
Норвежская лыжница Терезе Йохауг одержала победу в индивидуальной гонке на 10 км коньковым ходом на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Второе место заняла Фрида Карлссон (Швеция). Замкнула тройку её соотечественница Эбба Андерссон.
Лыжницы сборной России остались без медалей. Лучшей стала Татьяна Сорина, показавшая пятый результат. Наталья Непряева стала 12-й, Мария Истомина — 28-й, Юлия Ступак — 29-й.
Россия осталась без медалей в женской индивидуальной гонке на ЧМ, победила Йохауг
Чемпионат мира. Женщины. Индивидуальная гонка на 10 км коньковым ходом
1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 23.09,8
2. Фрида Карлссон (Швеция) — +54,2
3. Эбба Андерссон (Швеция) — +1.06,9
5. Татьяна Сорина (Россия) — +1.13,8
...12. Наталья Непряева (Россия) — +1.53,2
...28. Мария Истомина (Россия) — +2.41,7
29. Юлия Ступак (Россия) — +2.41,8
Лыжные виды спорта. ЧМ-2021. Лыжные гонки
Женщины. 10 км. Свободный стиль.
02 марта 2021, вторник. 15:15 МСК
Окончено
1
Терезе Йохауг
Норвегия
23:09.80
2
Фрида Карлссон
Швеция
+54.20
3
Эбба Андерссон
Швеция
+1:06.90
Чемпионат мира по лыжам — 2021. Женская «разделка». Сорина упустила медаль! LIVE
Елена Вяльбе сказала, что «разделка» — это более русская гонка. Ждём от наших девушек борьбы за награды. Онлайн-трансляция на «Чемпионате».
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