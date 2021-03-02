Россия осталась без медалей в женской индивидуальной гонке на ЧМ, победила Йохауг

Чемпионат мира по лыжам — 2021. Женская «разделка». Сорина упустила медаль! LIVE

Елена Вяльбе сказала, что «разделка» — это более русская гонка. Ждём от наших девушек борьбы за награды. Онлайн-трансляция на «Чемпионате».