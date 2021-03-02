«Ростов-Дон» обыграл «Астраханочку» в полуфинальном матче «Финала четырёх» Кубка России

Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» обыграл «Астраханочку» в полуфинале «Финала четырёх» Кубка России. Встреча завершилась со счётом 30:20 (17:11).

Самыми результативными гандболистками в составе клуба «Ростов-Дон» стали левая полусредняя Анна Сень и левая крайняя Полина Кузнецова — на их счету по 6 забитых мячей. В составе гостей наибольшее число мячей забила Дарья Самохина (7).

В заключительном матче «Финала четырёх» Кубка России по гандболу «Ростов-Дон» сыграет с тольяттинской «Ладой», которая ранее по пенальти обыграла подмосковную «Звезду». Встреча завершилась со счётом 31:30. В полуфинале ростовский клуб со счётом 39:16 обыграл волгоградское «Динамо».

«Астраханочка» поборется со «Звездой» в матче за третье место.