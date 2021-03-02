«Лада» по буллитам обыграла «Звезду» в полуфинале «Финала четырёх» Кубка России
Женский гандбольный клуб «Лада» из Тольятти по буллитам обыграл подмосковную «Звезду» в полуфинале «Финала четырёх» Кубка России. Встреча завершилась со счётом 31:30.
Первый тайм завершился со счётом 12:8 в пользу «Лады», второй — со счётом 12:16, игра была переведена в серию буллитов. В её ходе тольяттинским гандболисткам удалось обыграть соперниц со счётом 7:6.
Самой результативной в составе «Лады» стала правая крайняя Ольга Фомина — на её счету 10 забитых мячей.
В заключительном матче «Финала четырёх» Кубка России по гандболу «Лада» встретится с победителем матча «Астраханочка» — «Ростов-Дон». Встреча состоится сегодня, 2 марта. Начало — в 19:00 мск. Проигравшей поборется со «Звездой» в матче за третье место.
Стало известно расписание «Финала четырёх» женского Кубка России по гандболу
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