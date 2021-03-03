Стали известны подробности гибели чемпиона ОИ Александра Блинова

Олимпийский чемпион 1980 года по конному спорту Александр Блинов замёрз насмерть, не добравшись до своего дома из-за сильнейших снегопадов. Об этом рассказал друг погибшего – Александр Евдокимов. Напомним, об исчезновении 66-летнего Блинова стало известно 9 февраля.

«Сотрудникам полиции, которые проводили расследование, удалось при помощи найденных свидетелей и записей с камер наблюдения выяснить обстоятельства, предшествовавшие трагедии. В тот злополучный день Саша поехал в Можайск. Зашёл в банк, оттуда, сняв деньги, отправился в супермаркет. Судя по кадрам видео, он уже после выхода из магазина был не совсем в хорошем состоянии.

Возвращался в Андреевское на такси. Однако до самого дома его не довезли, высадили метров за 500: как объяснил водитель, машина проехать дальше не могла из-за снежных заносов. Но эти несколько сотен метров Александру одолеть оказалось не под силу», — приводит слова Евдокимова «Московский комсомолец».