«Чеховские медведи» обыграли в гостях «Вислу» и узнали соперника по плей-офф

«Чеховские медведи» накануне переиграли в Польше лидера своей группы Европейской лиги «Орлен Вислу» — 27:25.



По пять голов в составе российского чемпиона забили Дмитрий Киселёв и Роман Остащенко. По итогам группового раунда «Чеховские медведи» набрали 14 очков и заняли третье место в группе А, догнав испанский «Адемар», но за счёт двух побед в очных матчах те оказались выше. Место в плей-офф чеховский клуб обеспечил себе заранее.



После игры определился первый соперник для россиян в плей-офф – им стал французский «Ним». Первый матч, в Чехове, пройдёт 23 марта, ответный во Франции – 30 марта. Ранее своего соперника узнал и ГК ЦСКА – им стал датский «Гудбьёрг». Армейцы сыграют со своим соперником в те же дни, что и «Чеховские медведи».