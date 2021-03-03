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Владимир Путин поздравил сноубордиста Дмитрия Логинова с золотом чемпионата мира

Владимир Путин поздравил сноубордиста Дмитрия Логинова с золотом чемпионата мира
Другие / Прочие виды спорта 0
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Президент России Владимир Путин поздравил сноубордиста Дмитрия Логинова с завоеванным золотом в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира, который проходит в Рогле (Словения).

1 марта в финальном заезде 21-летний россиянин опередил итальянца Роланда Фишналлера и стал трёхкратным чемпионом мира. В 2019 году он первенствовал в обеих параллельных дисциплинах. Бронзовым призёром стал ещё один россиянин Андрей Соболев.

«В противостоянии с серьезными, именитыми соперниками вы проявили недюжинную силу воли, характер и по-настоящему соревновательный настрой. Защитили свой высокий титул чемпиона мира в параллельном гигантском слаломе. И конечно, особые слова благодарности вашим тренерам и наставникам, всем, кто помогает вам добиваться блестящих результатов», — говорится в поздравлении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Сноубордист Дмитрий Логинов стал трёхкратным чемпионом мира
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