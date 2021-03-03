«Астраханочка» заняла третье место в «Финале четырёх» Кубка России, обыграв «Звезду»
Женский гандбольный клуб «Астраханочка» обыграл подмосковную «Звезду» в матче за третье место «Финала четырёх» Кубка России. Встреча завершилась со счётом 36:27 (19:11).
Самой результативной гандболисткой в составе клуба «Астраханочка» стала Ирина Никитина, на счету которой 8 забитых мячей. Елизавета Малашенко забила 6 мячей, Екатерина Зеленкова — 5. В составе клуба «Звезда» больше всех мячей забили Наталья Никитина и Анна Николаева — обе спортсменки отличились по 4 раза. Алина Синельникова, Станислава Герасимова, Лада Самойленко и Альбина Мурзалиева отправили по 3 мяча в ворота соперниц.
В заключительном матче «Финала четырёх» Кубка России по гандболу «Ростов-Дон» сыграет с тольяттинской «Ладой».
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