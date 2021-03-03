Елена Вяльбе: у нас в команде нет спортсменов с терапевтическими исключениями
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в «Инстаграме» ответила болельщику, который заявил, что у некоторых спортсменов в национальной сборной есть терапевтические исключения.
«У нас олимпийские чемпионы болели спортивной астмой, но никто не кричал об этом. И сейчас в команде есть такие спортсмены», — говорится в комментарии болельщика.
«Такой астмы не существует, есть холодовая астма. У нас в команде нет спортсменов с терапевтическими исключениями!» — ответила Вяльбе.
На данный момент сборная России выступает на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Завтра, 4 марта, состоится женская эстафета. В гонке примут участие Яна Кирпиченко, Наталья Непряева, Юлия Ступак и Татьяна Сорина. Начало гонки — в 15:15 мск.
Елена Вяльбе назвала вариант расстановки россиянок в эстафете на чемпионате мира
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