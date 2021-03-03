Стала известна расстановка россиянок в женской эстафете на ЧМ — 2021 в Оберстдорфе

Международная федерация лыжного спорта опубликовала информацию о стартовых номерах лыжниц в женской эстафете на чемпионате мира, который проходит в Оберстдорфе (Германия). Гонку начнёт Яна Кирпиченко, за ней побегут Юлия Ступак и Татьяна Сорина, а финишировать будет Наталья Непряева.
Женская эстафета состоится завтра, 4 марта. Начало гонки — в 15:15 мск.
Напомним, сегодня, 3 марта, на чемпионате мира по лыжным видам спорта состоялась мужская индивидуальная гонка на 15 км коньковым ходом. Александр Большунов показал лучшее время среди россиян, однако финишировал только четвёртым. Победу в гонке одержал норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд. Серебро и бронза также у норвежцев: Симен Хегстад Крюгер и Харальд Эстберг Амундсен заняли второе и третье места соответственно.
- 3 марта 2021
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