Главный тренер «Ростова-Дон» — о победе в Кубке России: буду отмечать борщом и водкой

Главный тренер «Ростова-Дон» Пер Юханссон прокомментировал победу команды в финальном матче женского Кубка России по гандболу с тольяттинской «Ладой» со счётом 25:16.
«Хочу поблагодарить «Ладу» за игру. Они хорошо подготовились к игре с нами, оказывали большое давление в первом тайме. Хотя, конечно, мы могли делать больше замен, чем «Лада». Это мой первый трофей с «Ростов-Доном», и я доволен нашей игрой. Этот трофей для меня и для команды многое значит. Это то, что мы построили вместе.
Как буду отмечать победу? Буду отмечать борщом и водкой. А если серьёзно, то я уже постепенно переключаюсь на матч с «Подравкой» в Хорватии. Что сказал в раздевалке? У «Лады» очень хороший голкипер, мы упустили много своих шансов. А «Лада» в первые 15 минут забросила нам шесть-семь мячей. Нужно было лучше играть в защите, и мы это сделали. Кроме того, отлично отстояли наши вратари.
У нас сейчас очень много игр, мы уже адаптировались. Завтра днём проведём встречу, обсудим «Подравку». Будет одна тренировка – а затем летим в Хорватию. Такая наша жизнь сейчас, нужно адаптироваться, мы будем готовы к «Подравке»», — приводит слова Юханссона официальный сайт клуба.
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