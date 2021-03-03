«Ростов-Дон» стал победителем Кубка России по гандболу, обыграв «Ладу»
Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» в 11-й раз в истории стал победителем Кубка России. В заключительном матче «Финала четырёх» ростовская команда со счётом 25:16 (11:10) обыграла «Ладу» из Тольятти.
Встреча проходила в Ростове-на-Дону. Самой результативной в составе «Ростова-Дон» стала правая крайняя Юлия Манагарова — на её счету пять забитых мячей. Такой же результат продемонстрировала левая полусредняя гостей Вероника Никитина.
Напомним, в полуфинальном матче «Ростов-Дон» со счётом 30:20 обыграл «Астраханочку», «Лада» одолела подмосковную «Звезду» в серии пенальти — 31:30.
В матче за третье место «Астраханочка» обыграла «Звезду». Встреча, состоявшаяся сегодня, 3 марта, завершилась со счётом 36:27 (19:11).
«Астраханочка» заняла третье место в «Финале четырёх» Кубка России, обыграв «Звезду»
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