Елена Вяльбе объяснила расстановку россиянок в эстафете на чемпионате мира

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оценила расстановку на женскую эстафету, которая состоится в рамках чемпионата мира в Оберстдорфе сегодня, 4 марта. Ранее стало известно, что за сборную России выступят Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева.

«Полемики по поводу состава на женскую эстафету не было. Все единогласно сразу приняли этот вариант. Сорина в очень хорошей форме. Да, Юлия тоже в неплохой. Но Юлия всё-таки больше тяготеет к «классике». Даже если что-то не пойдёт, она «классику» пробежит лучше. Мне кажется, для нас это на текущий момент оптимальный расклад по этапам.

Йохауг поставили на третий этап? Думаю, и у мужчин у них то же самое будет. Сильнейших ставят на коньковые участки. Безусловно, Терезе будет пытаться убежать. Но ещё надо, чтобы ей не пришлось догонять кого-то. Явно, что фавориты — шведки. Но эстафета — самый непредсказуемый вид программы.

Вчера тоже общались с командой, с девчонками. Мы говорили, что не нужно думать, что есть фаворитки и ещё кто-то. Эстафета — самое непредсказуемое. Главное, не надо суетиться и, даже если что-то сразу не пошло, не надо с открытым забралом гнать. Всё должно быть спокойно, равномерно. Трасса тяжёлая, и здесь рубит многих. Будем надеяться. Девчонкам хочется медалей, нам тоже хочется. Они нас уже приучили к этому на Олимпиаде, на прошлом чемпионате мира. Будем надеяться, что всё сложится», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».