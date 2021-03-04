Врач россиян: повторная травма руки Непряевой с металлом могла бы привести к инвалидности

Врач сборной России по лыжным гонкам Сергей Чечиль рассказал, как доктора возвращали к тренировкам Наталью Непряеву после перелома кисти руки и операции.



«Большинство травматологов сказало, что нереально Непряевой выполнять такие нагрузки с таким переломом. Но мы сделали грамотную лангету, чтобы Наталья как можно раньше приступила к тренировкам, не перегружая место перелома. Если с металлоконструкцией будет повторная травма, то можно остаться инвалидом. Изобретали нашу конструкцию, чтобы можно было выполнять работу на тренажёре, с палкой более трёх часов.



Верили ли, что реально восстановить? Я же военный хирург. Мы не лечим — нам ставят боевую задачу, и мы должны её выполнить. Естественно, опирались на самочувствие Натальи. Она говорила, что с каждым днём болевые ощущения всё меньше. Потом эту лангету переделали в маленькую лангеточку, которая позволяет распределять нагрузку по всей кисти. Естественно, каждый день работали — утром и вечером. Тейпировались, выполняли физиопроцедуры, массаж, противоотёчная терапия и так далее. Всё, что знали, — применили. Как говорится, военно-медицинская академия гарантирует», — сказал Чечиль в эфире «Матч ТВ».

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