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Австриец Йоханнес Лампартер завоевал золото чемпионата мира в лыжном двоеборье

Австриец Йоханнес Лампартер завоевал золото чемпионата мира в лыжном двоеборье
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Австриец Йоханнес Лампартер одержал победу в лыжном двоеборье на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Серебряным призёром стал норвежец Ярль Магнус Рийбер, а брознозая медаль досталась японцу Акито Ватабе.

Лучшим из россиян стал Вячеслав Барков, финишировавший 38-м.

Лыжное двоеборье. Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия
Гонка Гундерсена. HS-137 + Гонка преследования, 10 км

1. Йоханнес Лампартер (Австрия) – 23.11,1.
2. Ярль Магнус Рийбер (Норвегия) – отставание 37,1.
3. Акито Ватабе (Япония) – + 45,8
4. Эрик Френцель (Германия) – + 1.57,7
5. Фабиан Риссле (Германия) — + 1.57,9
6. Илкка Херола (Финляндия) — + 1.59,0
38. Вячеслав Барков – + 6.46,9…
44. Самир Мастиев – + 9.27,2…
45. Александр Миланин – + 9.43,9…
47. Эдуард Жирнов (все — Россия) — + 10.21,3

Лыжные виды спорта. ЧМ-2021. Лыжное двоеборье
Мужчины. HS-137 + Гонка преследования 10 км
04 марта 2021, четверг. 17:15 МСК
Окончено
1
Йоханнес Лампартер
Австрия
23:11.1
2
Ярль Магнус Рийбер
Норвегия
23:48.2
3
Акито Ватабе
Япония
23:56.9
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