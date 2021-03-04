Австриец Йоханнес Лампартер завоевал золото чемпионата мира в лыжном двоеборье

Австриец Йоханнес Лампартер одержал победу в лыжном двоеборье на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Серебряным призёром стал норвежец Ярль Магнус Рийбер, а брознозая медаль досталась японцу Акито Ватабе.



Лучшим из россиян стал Вячеслав Барков, финишировавший 38-м.



Лыжное двоеборье. Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия

Гонка Гундерсена. HS-137 + Гонка преследования, 10 км



1. Йоханнес Лампартер (Австрия) – 23.11,1.

2. Ярль Магнус Рийбер (Норвегия) – отставание 37,1.

3. Акито Ватабе (Япония) – + 45,8

4. Эрик Френцель (Германия) – + 1.57,7

5. Фабиан Риссле (Германия) — + 1.57,9

6. Илкка Херола (Финляндия) — + 1.59,0

38. Вячеслав Барков – + 6.46,9…

44. Самир Мастиев – + 9.27,2…

45. Александр Миланин – + 9.43,9…

47. Эдуард Жирнов (все — Россия) — + 10.21,3