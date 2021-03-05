Расписание чемпионата мира — 2021 по лыжным видам спорта в Оберстдорфе на 5 марта

С 24 февраля по 7 марта в Оберстдорфе (Германия) проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований на сегодня, 5 марта.



Чемпионат мира по лыжным видам спорта. Оберстдорф, Германия

Расписание соревнований на 5 марта



15:15 — лыжные гонки. Мужчины. Эстафета 4 x 10 км. Смешанная

19:00 — прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-137.



Напомним, в медальном зачёте чемпионата мира продолжает уверенно лидировать сборная Норвегии. Вчера, 4 марта, золото в женской эстафете завоевали норвежские лыжницы. Ещё на одну медаль в активе национальной команды Норвегии стало больше по окончании лыжного двоеборья — Ярль Магнус Рийбер стал вторым. В настоящее время на счету норвежцев 24 медали.



В активе сборной России серебро, завоёванное в женской эстафете, золото Александра Большунова, которое он добыл в скиатлоне, а также бронза Большунова и Глеба Ретивых в командном спринте. С тремя медалями российская команда занимает шестое место.

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