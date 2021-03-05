Финский лыжник Мяки принял извинения Губерниева, но отказался приезжать в гости

Финский лыжник Йони Мяки принял извинения российского комментатора Дмитрия Губерниева в отношении его отца. Дмитрий узнал, что комментарии Теро Мяки о российских лыжниках были искажены при переводе с финского языка на русский. Губерниев также пригласил Йони Мяки и его отца к себе домой в Москву.

«Этого извинения будет достаточно, если действительно получился оскорбительный перевод. Но что касается его приглашения, то придётся отказаться из-за этой ситуации с коронавирусом», — приводит слова Мяки Ilta-Sanomat.

Финская команда, в которой на последнем этапе мужского командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) бежал Йони, заняла второе место, опередив россиян Александра Большунова и Глеба Ретивых. Теро заявил тогда, что финны «сняли скальп с русских во второй раз». Позже отце Мяки сказал, что его неправильно поняли.