Финский лыжник Мяки принял извинения Губерниева, но отказался приезжать в гости

Финский лыжник Йони Мяки принял извинения российского комментатора Дмитрия Губерниева в отношении его отца. Дмитрий узнал, что комментарии Теро Мяки о российских лыжниках были искажены при переводе с финского языка на русский. Губерниев также пригласил Йони Мяки и его отца к себе домой в Москву.
«Этого извинения будет достаточно, если действительно получился оскорбительный перевод. Но что касается его приглашения, то придётся отказаться из-за этой ситуации с коронавирусом», — приводит слова Мяки Ilta-Sanomat.
Финская команда, в которой на последнем этапе мужского командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) бежал Йони, заняла второе место, опередив россиян Александра Большунова и Глеба Ретивых. Теро заявил тогда, что финны «сняли скальп с русских во второй раз». Позже отце Мяки сказал, что его неправильно поняли.
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