Устюгов назвал причину низкой скорости Якимушкина в эстафете на ЧМ

Чемпион ОИ 2014 года Александр Легков рассказал о сообщении от лыжника Сергея Устюгова, которое тот отправил ему в ходе мужской эстафеты на чемпионате мира. На первом этапе Алексей Червоткин оторвался на 44,7 секунды от ближайшего преследователя, однако на втором этапе Иван Якимушкин растерял добытое преимущество.

«Сергей Устюгов написал мне сейчас сообщение: «Похоже, что Ивану очень сильно задрали ворс на «зеро». Это значит, что сильнее прошлись наждачкой, чтобы было держание. Может, из-за этого лыжи не так хорошо скользят. Зачем? Непонятно. Ну, это мнение Сергея. Нужно разговаривать с сервис-бригадой. У каждого спортсмена свой смазчик», — рассказал Легков в эфире «Матч ТВ».

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию мужской эстафеты.