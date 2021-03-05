Кубок мира по биатлону — 2020/2021. Мужская эстафета. Повторим успех чемпионата мира? LIVE

На главном турнире сезона в Словении наша сборная завоевала бронзу. Получится ли снова взобраться на пьедестал почёта? Онлайн-трансляция.

В пятницу, 5 марта, на Кубке мира по биатлону — 2020/2021 будут разыграны медали в мужской эстафете. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию мужской гонки и расскажет обо всех интересных событиях, которые её окружают. Старт эстафеты запланирован на 17:20 по московскому времени.