Алексей Червоткин: после финиша немного подташнивало. Отхожу сейчас

Российский лыжник Алексей Червоткин прокомментировал выступление на первом этапе эстафеты на чемпионате мира в Оберстдорфе. Он выиграл свой этап с отрывом в 45 секунд от соперников.
«Не смог встать за кем-то в группе, как изначально говорили тренеры. Они говорили идти вторым-третьим и делать акцент на второй-третий круг. Понимал, что погодные условия тяжёлые и мы можем прийти большой группой на финиш. Но так как у меня не получилось встать на большой спуск вторым-третьим, решил немного дёрнуться, чтобы не накатили. Получился просвет. Лыжи работали хорошо — сервис здорово сработал. Огромное им спасибо. Использовали «зеро».
Сначала не дёргался, шёл своим темпом. Старался делать акцент на уход на спуск, именно расталкиваться. Потом уже — идти ровнее, держать дистанционную скорость. Но всё равно на концовку накрыло. Всё равно тяжело идти одному. Старался дотерпеть. После финиша немного подташнивало. Немного отхожу сейчас. Волнительно смотреть. Бежать легче», — сказал Червоткин в эфире «Матч ТВ».
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