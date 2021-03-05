«Один за всех, и все за одного». Александр Легков — об итогах мужской эстафеты на ЧМ

Олимпийский чемпион Александр Легков подвёл итоги мужской эстафеты на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия). Сборная России завоевала серебро.

Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Александр Большунов завоевали серебряные медали. При этом на первом этапе Червоткин опередил всех соперников на 40 секунд, а на заключительном этапе Большунову пришлось отыгрывать у Клебо 30 секунд, чтобы побороться за золото. На последнем подъёме норвежец убежал от россиянина.

«И всё равно мы лучшие. Потому что боролись, потому что выложились больше всех на этой гонке. Эти качели, эти промежуточные победы и выматывающие душу отставания, эта надежда и неопускание рук, даже когда всё оказалось не так радостно…



Эстафета — это не просто гонка, это команда. Один за всех, и все за одного. И мы сегодня были именно такими. Спасибо, ребята!!!» — написал Легков на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Александра Легкова в «Инстаграме».