Большунов ответил на обвинения в попытке сломать палку Клебо

Россиянин Александр Большунов ответил на слова норвежцев, которые считают, что он намеренно наступил на палку Йоханнесу Клебо по ходу эстафеты на чемпионате мира по лыжным гонкам, прошедшей накануне.



Во время последнего этапа в начале подъёма россиянин Александр Большунов, как показалось, наступил на палку шедшему перед ним Клебо. Эксперты на норвежском телевидении после завершения гонки активно обсуждали этот момент, считая, что лидер Кубка мира делал это намеренно.



Большунов после гонки сказал в интервью NRК, что действительно наступил на палку Клебо, но это было сделано не намеренно: «Да, я наступил на палку. Но он шёл немного медленнее по сравнению со мной в этот момент. Вот почему это произошло».



Инцидент не помешал норвежцу после этого резко ускориться, убежать вперёд и в итоге выиграть золото. Большунов вместе с остальной российской командой взял серебро.

Норвежцы обвинили Большунова в том, что он намеренно наступил на палку Клебо