Кершоу: Яна Кирпиченко — тёмная лошадка сегодняшней гонки

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад канадский лыжник Девон Кершоу высказал мнение, что россиянка Яна Кирпиченко может преподнести сюрприз в сегодняшнем масс-старте



«Сегодня победит Йохауг. На этой трассе победа от неё не уйдёт. Если её лыжи не испортят, она победит. Но сомневаюсь, что норвежцы просчитаются. В последний раз норвежские сервисмены крупно провалились в 2015 году. Катастрофу Голберга мы не учитываем, потому что в этот раз виноват был сам спортсмен.



Сложно не заметить шведок. Карлссон была очень хороша в «классике», даже несмотря на падение. Андерссон показала, что она тоже в хорошей форме. Будет интересно посмотреть на Штадлобер, которой подходит этой трасса. Она сильна в «классике».



Я бы ещё отметил Яну Кирпиченко. Молодая россиянка очень сильна в этом сезоне. Это тёмная лошадка. Четвёртое, пятое, шестое место. Ей 25 лет, и я думаю, что она способна хорошо выступить, если, конечно, её поставят на гонку. Елена Вяльбе не поставила её на 10 км свободным стилем — не спрашивайте меня почему. Вместо этого поставили девушку, которая, кажется и в первую тридцатку в этом сезоне не попадала. Ты никогда не знаешь, чего ожидать от русских, когда дело доходит до стартового протокола. Я пока ещё не видел стартлист «тридцатки», но, повторюсь, Кирпиченко — тёмная лошадка в борьбе за топ-6», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.

От России в женском масс-старте, помимо Кирпиченко, выступят Татьяна Сорина, Алиса Жамбалова и Мария Истомина.