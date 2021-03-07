Чемпионка мира и Европы по спортивной гимнастике Набиева приостановила карьеру
Чемпионка мира и Европы по спортивной гимнастике Татьяна Набиева приостановила карьеру, сообщила её личный тренер Вера Киряшова.
«Таня сейчас не тренируется. И вполне вероятно, что больше не будет выступать. Её никуда не приглашают, поэтому особого смысла продолжать она не видит, хотя результаты в своё время показывала. Но говорить об окончательном уходе с ковра было бы неправильно, Набиева на данный момент свою спортивную карьеру приостановила», — приводит слова Киряшовой ТАСС.
Набиева не выступала в составе сборной России после летней Универсиады 2019 года, которая проходила в Неаполе (Италия). Тогда она завоевала две серебряные (командный турнир и брусья) и одну бронзовую (опорный прыжок) медали.
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