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Турышев: говорят, что Клебо ударил Большунова, но не специально

Турышев: говорят, что Клебо ударил Большунова, но не специально
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Российский лыжник Сергей Турышев прокомментировал инцидент, произошедший в концовке масс-старта на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия). В концовке гонки в результате столкновения с норвежцем Йоханнесом Хёсфлотом Клебо россиянин Александр Большунов сломал палку.

«Изначально говорили, что Клебо сломал Большунову палку. Я сам не видел, только слышал в рацию. Потом посмотрели повтор и сказали, что Большунов между ног сам себе поставил палку. А потом сказали, что Клебо дотронулся до руки Саши, из-за чего наш лыжник поставил себе палку между ног.

Сейчас поступает информация, что мы подали протест. Ситуация такая — говорят, что Клебо ударил Сашу при подъёме палки, не хотел это делать специально. Егор Сорин говорит, что Клебо пошатнуло, он потерял баланс и из-за этого коснулся Александра. Они подтверждают — да, его пошатнуло, но это было сделано не специально.

Шансов на победу уже нет. Если дисквалифицируют Клебо, то чемпионом будет Иверсен. Максимум — второе место», — сказал Турышев в эфире «Матч ТВ».

Клебо выиграл марафон на ЧМ по лыжным видам спорта, Большунов — третий
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