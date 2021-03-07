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«Это уже не спорт, а что-то другое». Крянин — о финише Большунова и Клебо в марафоне

«Это уже не спорт, а что-то другое». Крянин — о финише Большунова и Клебо в марафоне
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Призёр чемпионата мира, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Крянин прокомментировал мнение жюри об инциденте на финише классического масс-старта на 50 км на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

Россиянин Александр Большунов первым выкатывался на финиш, где его догонял норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Спортсмены шли очень близко. Клебо коснулся рукой Большунова. Оттолкнувшись рукой от Клебо после контакта, Большунов поставил палку себе между ног и сломал её. Большунов финишировал с одной палкой, пропустив вперёд ещё и Эмиля Иверсена. Жюри посчитало, что Клебо действовал неумышленно. Россия подала протест.

«Двойные стандарты. У Большунова была почти такая же ситуация в Финляндии, он штраф платил, на предупреждении висел, а здесь все неумышленно. Обидно. Это уже не спорт, а что-то другое, сложно слова подбирать», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Чемпионат мира по лыжам. Большунов отказался надеть на шею серебряную медаль! LIVE
Драматичный финиш главной гонки года. Норвежец и россиянин столкнулись на финише. Лидер нашей команды остался без палки и без золота.
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