Василий Рочев: исторический момент. Норвежцев стали судить как всех

Чемпион мира 2005 года по лыжным гонкам Василий Рочев-младший прокомментировал мнение жюри об инциденте на финише классического масс-старта на 50 км на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

Россиянин Александр Большунов первым выкатывался на финиш, где его догонял норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Спортсмены шли очень близко. Клебо коснулся рукой Большунова. Оттолкнувшись рукой от Клебо после контакта, Большунов поставил палку себе между ног и сломал её. Большунов финишировал с одной палкой, пропустив вперёд ещё и Эмиля Иверсена. Жюри посчитало, что Клебо действовал неумышленно. Россия подала протест, в результате которого Клебо дисквалифицировали.



«Я не ожидал и не верил, что Клебо могут дисквалифицировать. Если всё останется как есть, то это будет очень громкий прецедент в мире лыж, я такого не помню, если честно. Чтобы именно с норвежцами так поступало жюри. Саша Большунов сказал, что судят только нас, так и было всегда. Исторический момент. Норвежцев стали судить как всех, показательно. Это показатель того, что FIS принимает правильные решения и при нарушении правил должен быть наказан каждый. Норвежец, финн или русский, никаких двойных стандартов. Если Клебо всё-таки дисквалифицируют и заберут медаль — хороший показатель работы FIS.



На моей памяти за все эти годы к норвежцам относились по-особенному, как к священным коровам», — сказал Рочев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.