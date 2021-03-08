Экс-тренер сборной Финляндии: дисквалификация Клебо — позитивное решение

Бывший тренер сборной Финляндии Кари-Пекка Кюрё прокомментировал развязку лыжного марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо, который первым пересёк финишную черту, был дисквалифицирован за создание помех шедшему первым россиянину Александру Большунову. Из-за контакта с Клебо россиянин сломал палку и пропустил вперёд ещё и Эмиля Иверсена, который и был признан чемпионом мира.

«Решение абсолютно верное. Клебо, обходя соперника, спровоцировал контакт и поломку палки оппонента. За подобное должны дисквалифицировать. Тот лыжник, который идёт впереди, имеет право выбирать коридор. Йоханнес впервые оказался в такой ситуации, когда он включил свой Клебо-режим, но не оставил соперника позади себя. Ему там было очень тесно. Случилось ли это из-за того, что он в тот момент потерял уверенность в себе, оказавшись в непривычной для себя ситуации?

Почему Клебо не стал выбирать свободный коридор и не пошёл за победой? Он уже десяток раз проходил через эту финишную прямую и прекрасно её изучил. Вместо этого Йоханнес мощно пошёл в крошечную щель. Нужно было просто выбрать более безопасный маршрут. Были варианты.

Я очень удивлён, что Клебо дисквалифицировали. Всё-таки Норвегия доминирует в лыжном спорте. Тем более техническим делегатом гонки был Марте Агесен Трондсен из Норвегии. Позитивное решение.

Похоже ли это на то, что происходило в Лахти, когда Большунов боролся с Мяки? Я бы не стал сравнивать эти ситуации. Стадионы и финишные линии настольно разные, что их невозможно сравнивать», — приводит слова Кюрё Ilta Sanomat.