Юлия Ефимова: мы с Джаспером поздравляем всех девушек с 8 Марта

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала фото с собакой и поздравила девушек с 8 Марта.
«Мы с Джаспером поздравляем всех девушек с 8 Марта», — подписала фото спортсменка.
Пост доступен в «инстаграме» Юлии Ефимовой
28-летняя Юлия Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов, у неё 17 завоёванных наград (шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые). Кроме того, Юлия входит в топ-10 лучших пловцов в истории чемпионатов мира по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях: у российской спортсменки 15 медалей. Победа Ефимовой на дистанции 50 м брассом в Риме в 2009 году стала первой победой в бассейне для российского женского плавания на чемпионатах мира.
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