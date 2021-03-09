Синхронистка Шишкина: хорошо, что я в сторону не решила махать, а то покалечила бы мужа

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала забавную историю о том, как ей приснилась тренировка.
«Тренировка во сне. Иногда синхронисткам снятся тренировки и если снять это скрытой камерой, то будет примерно вот так. А ещё в этом видео можно рассмотреть гребки руками, которыми мы держим себя под водой.
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У меня есть одна весёлая история: несколько лет назад, мы с мужем уже собирались ложиться спать. Я быстро уснула, а он решил ещё почитать. Минут через 10 мне начала сниться тренировка, я быстро перевернулась на живот и стала делать махи назад в прогиб. Сказать, что Витя был удивлён — это ничего не сказать.
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Хорошо, что я ещё и в сторону не решила махать, а то покалечила бы мужа. Самое смешное в этой истории, что я ничего этого не чувствовала и не помню. Но прекрасно понимаю, что в разгар сезона, особенно, когда соревнования на носу, всё тело и мозг сосредоточены только на одном — на результате, даже во сне», — написала Шишкина.⠀
Пост доступен в «инстаграме» Аллы Шишкиной
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