Смирнова принесла России первое в истории золото ЧМ в парном могуле

Российская фристайлистка Анастасия Смирнова выиграла золото в парном могуле на чемпионате мира по лыжному фристайлу, который проходит в Алматы (Казахстан). Это историческое достижение спортсменки, так как до этого на первенствах мира россиянкам не удавалось взять награду высшей пробы в данной дисциплине.

В финальном заезде она победила соотечественницу Викторию Лазаренко. Бронзовую награду завоевала Анастасия Городко из Казахстана, обошедшая канадку Софиан Ганьон.

Для 18-летней Смирновой это второй чемпионат мира в карьере, Лазаренко, которой 17 лет, впервые отобралась на мировой чемпионат.

Для Анастасии Смирновой это вторая медаль действующего чемпионата: 8 марта Смирнова стала третьей в дисциплине «могул».

Соревнования в Казахстане продлятся до 11 марта.