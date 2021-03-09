Смирнова принесла России первое в истории золото ЧМ в парном могуле

Российская фристайлистка Анастасия Смирнова выиграла золото в парном могуле на чемпионате мира по лыжному фристайлу, который проходит в Алматы (Казахстан). Это историческое достижение спортсменки, так как до этого на первенствах мира россиянкам не удавалось взять награду высшей пробы в данной дисциплине.
В финальном заезде она победила соотечественницу Викторию Лазаренко. Бронзовую награду завоевала Анастасия Городко из Казахстана, обошедшая канадку Софиан Ганьон.
Для 18-летней Смирновой это второй чемпионат мира в карьере, Лазаренко, которой 17 лет, впервые отобралась на мировой чемпионат.
Для Анастасии Смирновой это вторая медаль действующего чемпионата: 8 марта Смирнова стала третьей в дисциплине «могул».
Соревнования в Казахстане продлятся до 11 марта.
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