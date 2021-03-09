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Стал известен состав сборной России на финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам

Стал известен состав сборной России на финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, каким будет состав команды на финальный этап Кубка мира, который пройдёт в Энгадине (Швейцария) 13 и 14 марта.

«К сожалению, у нас произошли небольшие изменения. Денис Спицов сломал руку, не будет принимать участие. У Яны Кирпиченко после 30-километровой гонки поднялась температура, мы её отправили домой. Остальные все здоровы, примут участие.

Насколько я располагаю информацией, среди мужчин здесь находятся восемь человек: Большунов, Червоткин, Якимушкин, Мельниченко, Семиков, Белов, Мальцев, Порошкин, по-моему, приедет ещё Ларьков: все эти люди примут участие в соревнованиях. У девочек: Сорина, Непряева, Ступак, Мацокина, Истомина, Жамбалова», — цитирует Бородавко «Спорт-экспресс».

В программе соревнований в Энгадине классический масс-старт на 10 км у женщин и на 15 км у мужчин, а также гонка преследования свободным стилем на 30 и 50 км соответственно.

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