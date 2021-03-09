Стал известен состав сборной России на финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, каким будет состав команды на финальный этап Кубка мира, который пройдёт в Энгадине (Швейцария) 13 и 14 марта.
«К сожалению, у нас произошли небольшие изменения. Денис Спицов сломал руку, не будет принимать участие. У Яны Кирпиченко после 30-километровой гонки поднялась температура, мы её отправили домой. Остальные все здоровы, примут участие.
Насколько я располагаю информацией, среди мужчин здесь находятся восемь человек: Большунов, Червоткин, Якимушкин, Мельниченко, Семиков, Белов, Мальцев, Порошкин, по-моему, приедет ещё Ларьков: все эти люди примут участие в соревнованиях. У девочек: Сорина, Непряева, Ступак, Мацокина, Истомина, Жамбалова», — цитирует Бородавко «Спорт-экспресс».
В программе соревнований в Энгадине классический масс-старт на 10 км у женщин и на 15 км у мужчин, а также гонка преследования свободным стилем на 30 и 50 км соответственно.
- 9 марта 2021
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