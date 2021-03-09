В Минспорта России прокомментировали слухи, что Матыцин написал заявление об отставке

Информация о заявлении министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина об отставке по собственному желанию не соответствует действительности. Об этом «Чемпионату» рассказала советник Матыцина Лариса Михеева. Ранее телеграм-канал «База» сообщал, что вместе с Матыциным заявления об уходе написали его заместители. Предполагалось, что к его отставке имеют отношение недавние задержания спортивных чиновников.



Речь шла о директоре Центра спортивной подготовки сборных команд России Александра Кравцова, бывшего главы автономной некоммерческой организации «Арена-2018» Олега Галая и заместителя директора департамента управделами и контроля Министерства спорта Российской Федерации Антонины Кузнецовой. Она была отправлена под домашний арест. Чиновнице предъявили обвинение по статье «присвоение и растрата».

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