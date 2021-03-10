Любовь Никитина завоевала бронзу чемпионата мира в лыжной акробатике
22-летняя россиянка Любовь Никитина стала бронзовым призёром чемпионата мира по лыжному фристайлу, который проходит в Алматы (Казахстан). Соревнования продлятся до 11 марта.
В последней попытке Никитина набрала 94,47 балла. Победу в дисциплине одержала австралийка Лора Пил, она набрала 106,46 балла, серебряным призёром стала американка Эшли Колдуэлл, на её счету 101,74 балла.
Соотечественницы Никитиной Анастасия Прыткова и Есения Пантюхова выбыли из борьбы после второго раунда квалификации.
На прошлом чемпионате мира, который прошёл в 2019 году в Парк-Сити (штат Юта, США), уроженка Ярославля Любовь Никитина завоевала серебряную награду в этой же дисциплине и бронзовую в соревнованиях смешанных команд по лыжной акробатике.
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