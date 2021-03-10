Йоханнес Клебо попросил отозвать апелляцию на результаты марафона

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо попросил норвежскую федерацию отозвать апелляцию на результаты марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Клебо первым пересёк финишную черту в классическом масс-старте на 50 км, но был дисквалифицирован. Жюри FIS решило, что норвежец создавал помехи шедшему первым россиянину Александру Большунову. Чемпионом мира был признан норвежец Эмиль Иверсен. Накануне, 9 марта, норвежская федерация подала апелляцию в FIS. Норвежцы просят признать инцидент гоночным и сохранить первоначальные результаты.

«Честно признаюсь, у меня было несколько трудных дней — и в эмоциональном плане американские горки. Да, я был в глубочайшей депрессии. На это ушло много энергии, и я не хочу больше тратить на это время и силы. История уже вышла за границы соревнований. Я лыжник, а они хотят решить результат лыжной гонки в офисе — это неправильно.

Я должен смотреть в будущее. У меня были хорошие гонки на лучшем для меня чемпионате мира, и я позабочусь о том, чтобы никогда больше не оказаться в такой ситуации. Я только что сказал Норвежской лыжной ассоциации отменить апелляцию на решение жюри FIS. В любом случае, получить золотую медаль через несколько дней после моей лучшей гонки за всю карьеру было бы уже совсем не то.

Всегда буду верить, что я не сделал ничего плохого — и что я никому не препятствовал. Но теперь с этим делом покончено, и мне нужно сосредоточиться на финале Кубка мира в выходные. Я хочу поздравить Эмиля с победой — и считаю, что он заслуживает настоящего праздника. Поздравляю друга! В то же время хочу поздравить Большунова с серебряной медалью. Он блестящий лыжник. Впереди у нас будет много сложных соревнований. С нетерпением жду финала Кубка мира — и сделаю всё, что смогу, в субботу и воскресенье», — написал Клебо на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Йоханнеса Клебо в «Инстаграме».