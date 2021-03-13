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Тренер сборной Норвегии: Большунов силён как медведь, им нельзя не восхищаться

Тренер сборной Норвегии: Большунов силён как медведь, им нельзя не восхищаться
Другие / Лыжный спорт 0
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Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал победу российского лыжника Александра Большунова в масс-старте на 15 км классическим стилем на восьмом этапе Кубка мира в Энгадине (Швейцария).

«Большуновым нельзя не восхищаться. В его арсенале есть передовые навыки, причём они весьма необычны. Невозможно смотреть на него и не вдохновляться.

Он способен удерживать высокую скорость в течение продолжительного времени. Он просто изматывает нас. На этих подъёмах он силён, как медведь», — приводит слова Носсума NRK.

Напомним, вторым в масс-старте к финишу пришёл представитель Норвегии Йоханнес Клебо. Замкнул тройку лучших ещё один норвежец Пол Голберг.

В первую десятку попали ещё два российских лыжника: Артём Мальцев показал шестой результат, а Алексей Червоткин стал 10-м.

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