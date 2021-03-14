Российские лыжники выиграли общий и мужской зачёты Кубка наций

Сборная России по лыжным гонкам выиграла Кубок наций в общем зачёте по итогам сезона-2020/2021. Российские лыжники набрали 7485 очков во всех гонках Кубка мира. За вторую позицию боролись команды Швеции и Норвегии. В итоге вторыми стали норвежцы, опередившие шведов на 93 очка.

Мужской зачёт Кубка наций также выиграли россияне, набравшие 4450 очков. У ставших вторыми норвежцев – 2482. В соревнованиях женщин Кубок наций достался шведкам – 3172. Россиянки заняли второе место – 3035.

Напомним, что «Большой хрустальный глобус» второй год подряд выиграл Александр Большунов. Он же стал лучшим в зачёте дистанционных гонок.

Лыжные гонки. Кубок наций. Общий зачёт

1. Россия – 7485

2. Норвегия – 4525

3. Швеция – 4432

4. США – 3757

5. Швейцария – 2386.