Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Российские лыжники выиграли общий и мужской зачёты Кубка наций

Российские лыжники выиграли общий и мужской зачёты Кубка наций
Другие / Лыжный спорт 0

Сборная России по лыжным гонкам выиграла Кубок наций в общем зачёте по итогам сезона-2020/2021. Российские лыжники набрали 7485 очков во всех гонках Кубка мира. За вторую позицию боролись команды Швеции и Норвегии. В итоге вторыми стали норвежцы, опередившие шведов на 93 очка.

Мужской зачёт Кубка наций также выиграли россияне, набравшие 4450 очков. У ставших вторыми норвежцев – 2482. В соревнованиях женщин Кубок наций достался шведкам – 3172. Россиянки заняли второе место – 3035.

Напомним, что «Большой хрустальный глобус» второй год подряд выиграл Александр Большунов. Он же стал лучшим в зачёте дистанционных гонок.

Лыжные гонки. Кубок наций. Общий зачёт

1. Россия – 7485
2. Норвегия – 4525
3. Швеция – 4432
4. США – 3757
5. Швейцария – 2386.

Клебо обыграл Большунова в последнем марафоне сезона. Но оба расстроились
Дуэль двух титанов состоялась, а гонку выиграли совсем другие лыжники. Вот это поворот!
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021