Российские лыжники выиграли общий и мужской зачёты Кубка наций
Сборная России по лыжным гонкам выиграла Кубок наций в общем зачёте по итогам сезона-2020/2021. Российские лыжники набрали 7485 очков во всех гонках Кубка мира. За вторую позицию боролись команды Швеции и Норвегии. В итоге вторыми стали норвежцы, опередившие шведов на 93 очка.
Мужской зачёт Кубка наций также выиграли россияне, набравшие 4450 очков. У ставших вторыми норвежцев – 2482. В соревнованиях женщин Кубок наций достался шведкам – 3172. Россиянки заняли второе место – 3035.
Напомним, что «Большой хрустальный глобус» второй год подряд выиграл Александр Большунов. Он же стал лучшим в зачёте дистанционных гонок.
Лыжные гонки. Кубок наций. Общий зачёт
1. Россия – 7485
2. Норвегия – 4525
3. Швеция – 4432
4. США – 3757
5. Швейцария – 2386.
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