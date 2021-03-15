Российского борца дисквалифицировали на три года за допинг

Федерация спортивной борьбы России на основании и во исполнение решения Комиссии по предварительному рассмотрению случаев нарушения антидопинговых правил Российского антидопингового агентства приняла решение дисквалифицировать борца Илеза Хашагульгова на три года за нарушение Общероссийских антидопинговых правил. Срок действия дисквалификации отсчитывается с 6 ноября 2020 года.

Спортсмена обвинили в нарушении пункта 2.1 правил, в котором, в частности, говорится: «Наличие запрещённой субстанции, или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой из организма спортсмена. Персональной обязанностью каждого спортсмена является недопущение попадания запрещённой субстанции в его организм. Спортсмены несут ответственность за любую запрещённую субстанцию, или её метаболиты, или маркеры, обнаруженные во взятых у них пробах. Соответственно нет необходимости доказывать факт намерения, ошибки, халатности или осознания спортсменом того, что он использовал допинг, при установлении случаев нарушений, описанных в правилах».

Хашагульгов — победитель Кубка России по грэпплингу, бронзовый призёр чемпионата России по грэпплингу.