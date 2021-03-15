Галлямова: по иным сферам Россия высказывается жёстко, а для своих спортсменов защиты нет

Российская шахматистка Алиса Галлямова рассказала, в каком положении находятся российские спортсмены из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
«Конечно, надо против ВАДА отстаивать жёсткую позицию. А то Россия проявляет во всём мягкотелость. Может, по другим сферам наша страна и жёстко высказывается, но в отношении собственных спортсменов защиты нет никакой. То есть, они остаются один на один со своей бедой.
А что такое спортсмен? Я понимаю, шахматисты могут долго играть, но для большинства видов спорта пропуск одной Олимпиады – это, можно сказать, целая жизнь. Для некоторых видов спорта – одна Олимпиада может вообще стать единственной в карьере. Пропуск таких соревнований для спортсмена – трагедия. Если России нужны результаты в спорте, то, конечно, своих атлетов надо поддерживать. А у нас они сами себе предоставлены в противостоянии с ВАДА и прочими международными спортивными организациями, которые вводят санкции против российского спорта», — приводит высказывание Галлямовой сайт «Нового века».
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