Гандболистки ЦСКА оставшиеся домашние матчи сезона проведут в волейбольном центре «Динамо»

Женский гандбольный клуб ЦСКА достиг договоренности с волейбольным центром «Динамо», расположенном в районе Филевский Парк, о проведении всех оставшихся домашних матчей сезона-2020/2021 на этой арене, сообщает «Гандбол. Быстрый центр».
На этой площадке московские гандболистки провели ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против словенского «Крима», благодаря победе в котором вышли в четвертьфинал, где встретятся с румынским «Бухарестом».
Косвенно подтверждает договорённость тот факт, что ЦСКА просит провести четвертьфинальный матч с «Бухарестом» 11 апреля. С 4 по 10 апреля на арене «Динамо» будет проходить «Финал шести» мужской волейбольной Суперлиги.
ЦСКА планирует провести на волейбольной арене «Динамо» и заключительный домашний матч регулярного сезона чемпионата России — 31 марта с «Уфой-Алисой», а также все игры плей-офф.
Ранее клуб проводил домашние игры в спорткомплексе «Игровой» на Ленинградском проспекте, а все домашние встречи группового раунда в Лиге чемпионов прошли во Дворце спорта «Динамо» на улице Лавочкина.
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