Гандболистки ЦСКА вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов
Во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов гандболистки ЦСКА на своей площадке обыграли словенский «Крим» со счётом 27:21. Разыгрывающая российского клуба Дарья Дмитриева забросила семь мячей. По пять раз отличились Полина Ведёхина и Антонина Скоробогатченко. В составе «Крима» семь мячей записала на свой счёт Матеа Плетикосич.
Первый матч, прошедший в Словении неделю назад, завершился со счётом 25:20 в пользу «Крима». По сумме двух встреч российский клуб вышел в 1/4 финала турнира.
ЦСКА вышел в плей-офф со второго места в группе B, набрав 23 очка в 14 матчах.
Финал Лиги чемпионов запланирован на 30 мая.
Гандбол Лига чемпионов. Женщины 1/8 финала
Второй матч
ЦСКА (Россия) — «Крим» (Словения) — 27:21 (14:11).
Первый матч – 20:25
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