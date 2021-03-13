Гандболистки ЦСКА вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

Во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов гандболистки ЦСКА на своей площадке обыграли словенский «Крим» со счётом 27:21. Разыгрывающая российского клуба Дарья Дмитриева забросила семь мячей. По пять раз отличились Полина Ведёхина и Антонина Скоробогатченко. В составе «Крима» семь мячей записала на свой счёт Матеа Плетикосич.

Первый матч, прошедший в Словении неделю назад, завершился со счётом 25:20 в пользу «Крима». По сумме двух встреч российский клуб вышел в 1/4 финала турнира.

ЦСКА вышел в плей-офф со второго места в группе B, набрав 23 очка в 14 матчах.

Финал Лиги чемпионов запланирован на 30 мая.

Гандбол Лига чемпионов. Женщины 1/8 финала

Второй матч

ЦСКА (Россия) — «Крим» (Словения) — 27:21 (14:11).

Первый матч – 20:25